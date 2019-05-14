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Мазур получил дебютный вызов в национальную сборную Украины

14 мая 14:12 239 Читати українською
Мазур получил дебютный вызов в национальную сборную Украины
Мирослав Мазур / фото: ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Мирослав Мазур, выступающий на правах аренды в молдавском Сфынтул Георге, получил вызов от тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

20-летний защитник Ворсклы Мирослав Мазур был вызван в сборную Украины, передает официальный сайт Ворсклы.

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Защитник выступает за моллавський Сфинтул Георге, и получит шанс на тренировочном сборе, предшествующем играм квалификации Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Добавим, что сейчас команда Мазура идет второй в турнирной таблице чемпионата Молдовы, и вышла в финал Кубка.

Кроме того, для участия в международном турнире Кубок Словакии, который пройдет с 18 по 25 мая в Братиславе, в сборную Украины U-18 приглашены полузащитника Ворсклы U-19 Радиона Посевкина.

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Сборная Украины Ворскла Ворскла Андрей Шевченко Андрей Шевченко Мирослав Мазур Мирослав Мазур
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