Мазур получил дебютный вызов в национальную сборную Украины

Защитник Ворсклы Мирослав Мазур, выступающий на правах аренды в молдавском Сфынтул Георге, получил вызов от тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

20-летний защитник Ворсклы Мирослав Мазур был вызван в сборную Украины, передает официальный сайт Ворсклы.

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Защитник выступает за моллавський Сфинтул Георге, и получит шанс на тренировочном сборе, предшествующем играм квалификации Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Добавим, что сейчас команда Мазура идет второй в турнирной таблице чемпионата Молдовы, и вышла в финал Кубка.

Кроме того, для участия в международном турнире Кубок Словакии, который пройдет с 18 по 25 мая в Братиславе, в сборную Украины U-18 приглашены полузащитника Ворсклы U-19 Радиона Посевкина.

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