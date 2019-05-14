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Рома объявила об уходе Де Росси – игрок не намерен завершать карьеру

14 мая 10:56 152 Читати українською
Рома объявила об уходе Де Росси – игрок не намерен завершать карьеру
Даниэле Де Росси / Italian Football Daily

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси оставит римлян по окончании сезона и попытается силы в другом чемпионате.

"Даниэле 18 лет был частью нашей семьи. Он проведет последний матч против Пармы, и все мы встретим этот момент со слезами на глазах, но мы уважаем его желание продолжить игровую карьеру.

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Ему почти 36, и его следующий вызов будет далеко от Рима. Мы благодарим Даниэле и заверяем его, что наши двери всегда открыты для него, если он решит вернуться в клуб в новом качестве", – рассказал Палотта в комментарии официальному сайту Ромы.

Де Росси дебютировал за Рому в 2002 году и провел всю карьеру в римском клубе. За это время полузащитник сыграл за Рому 614 матчей, забил 63 гола, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии.

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Италия Даниэле Де Росси Даниэле Де Росси Рома Рома
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