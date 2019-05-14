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Бруно может сменить Львов на европейский клуб – форвард рассказал о своем будущем

14 мая 18:15 201 Читати українською
Бруно может сменить Львов на европейский клуб – форвард рассказал о своем будущем
Бруно Дуарте / фото: УПЛ

Нападающий ФК Львов Бруно Дуарте может вскоре покинуть клуб.

В услугах бразильца заинтересованы ряд европейских клубов, сообщает Sport Arena. В частности речь идет о Копенгагене, Види, а также нескольких бельгийских командах.

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По информации издания, официально во Львов с предложением о трансфере Бруно пока никто не обращался, однако скауты названных выше клубов активно контактируют с "львами". Переговоры от имени Львова относительно возможного трансфера форварда в Копенгаген ведет агент Вадим Шаблий.

Сам футболист в комментарии Footboom отказался от конкретики: "Мои агенты позаботятся обо всем. Знаю, что скоро у нас будут новости на эту тему. Сейчас единственное и конкретное предложение я получил от моего нынешнего клуба – ФК Львов".

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Львов Львов Види Види Дуарте да Силва Бруно Дуарте да Силва Бруно Копенгаген Копенгаген
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