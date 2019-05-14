toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Тоттенхэм хочет арендовать Бейла за 10 млн фунтов

14 мая 10:16 284 Читати українською
Тоттенхэм хочет арендовать Бейла за 10 млн фунтов
Гарет Бейл / соцсети

Вингер Реала Гарет Бейл может вернуться в Тоттенхэм на правах аренды.

Мадридский Реал готов отдать Гарета Бейла в аренду в Тоттенхэм за 10 млн евро, сообщает Mirror.

Реал освободит 2 знаковых номера для Азара после продажи своих звезд

Валлиец за 6 лет на Сантьяго Бернабеу не оправдал ожиданий руководства "сливочных" и запомнился в основном постоянными травмами.

Именно в Тоттенхэме Бейл стал звездой и летом 2013 года перебрался в Мадрид за рекордные на тот момент 100 млн евро.

Игрок матча с Эспаньолом, или "Он будет великим" – Лунин впечатлил Леганес и испанские СМИ, украинец провоцирует Реал

blog_ava
Украинский флаг и автограф Лобановского: в сети появились фото новой формы Динамо на сезон 2019/20
11:23
410
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Гарет Бейл Гарет Бейл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
28
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук