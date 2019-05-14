Тоттенхэм хочет арендовать Бейла за 10 млн фунтов

Вингер Реала Гарет Бейл может вернуться в Тоттенхэм на правах аренды.

Мадридский Реал готов отдать Гарета Бейла в аренду в Тоттенхэм за 10 млн евро, сообщает Mirror.

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Валлиец за 6 лет на Сантьяго Бернабеу не оправдал ожиданий руководства "сливочных" и запомнился в основном постоянными травмами.

Именно в Тоттенхэме Бейл стал звездой и летом 2013 года перебрался в Мадрид за рекордные на тот момент 100 млн евро.

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