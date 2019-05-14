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Лавриненко: В последнее время я получил столько советов, что Шахтеру уже должно быть страшно

14 мая 20:53 127 Читати українською
Лавриненко: В последнее время я получил столько советов, что Шахтеру уже должно быть страшно
Сергей Лавриненко / фото: ФФУ

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился ожиданиями накануне финала Кубка Украины против Шахтера.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Это новый вызов для нашей команды. Приятно находиться в этом городе и участвовать в финале Кубка Украины. Впереди – серьезная игра с титулованным соперником, действующим чемпионом Украины и обладателем Кубка. Мы наслаждаемся моментом, поскольку ребята уже совершили подвиг, достигнув финальной стадии.

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Однозначно, мы на этом не остановимся. Первая задача – выход в Премьер-лигу, что нам не удалось осуществить в этом году. В прошлом сезоне мы до последнего боролись за попадание в переходные матчи, однако за тур до финиша потеряли очки в игре с Десной, которая и сейчас представляет элитный дивизион. Поэтому главным приоритетом для нас остается повышение в классе.

Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы Шахтеру не было легко на футбольном поле. Главное – справиться с эмоциями. Атмосфера финала Кубка, хороший стадион, концерт, много болельщиков – все это для нас новое. Однако когда команда выйдет на поле, и прозвучит стартовый свисток, все эти факторы останутся на втором плане, и надо будет с холодной головой подходить к каждому эпизоду.

В последнее время я получил столько советов от болельщиков и людей, которые вообще не связаны со спортом, что Шахтеру уже должно быть страшно. Каждый считает нужным позвонить и рассказать, как нам играть. Однако почему-то горняки не уступают в чемпионате уже 25 матчей и пропустили только 10 мячей.

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Добавлю, что все ждут от финала или сенсации, или сокрушительной победы Шахтера. Никто не рассчитывает на что-то среднее между этим, все ожидают зрелища. Поэтому мы завтра постараемся разочаровать и одну сторону, и другую", – цитирует Лавриненко пресс-служба ФФУ.

Напомним, в полуфинальных поединках Шахтер справился с СК Днепр-1 (2:0), а Ингулец неожиданно выбил Зарю (2:1).

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Шахтер Шахтер Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер -- ---------- Сергей Лавриненко
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