ПСЖ готов заплатить немалую сумму за 3-х звезд Реала

Французский ПСЖ заинтересован в подписании сразу 3-х игроков Реала и готов предложить более 200 млн евро.

ПСЖ проявляет интерес сразу к трем игрокам Реала – полузащитникам Тони Кроосу и Иско, а также вингеру Гарету Бейлу, сообщает Le Parisien.

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Как сообщает издание, французский клуб намерен приобрести футболистов в летнее трансферное окно и готов заплатить за них 210 млн евро. Реал в свою очередь готов рассмотреть предложения по трансферу этих игроков.

В нынешнем сезоне 29-летний Бейл провел 42 матча за Реал во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. 27-летний Иско принял участие в 36 поединках, забил шесть мячей и отдал один голевой пас. На счету 29-летнего Крооса 1 гол и 6 голевых передач в 43 матчах.

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