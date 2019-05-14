Селтик представил Шведа

Шотландский Селтик представил полузащитника сборной Украины Марьяна Шведа в статусе нового игрока команды.

Марьян Швед, который еще несколько дней назад вылетел в Глазго, сегодня был представлен как новый игрок новоиспеченных чемпионов Шотландии.

Швед: В Селтике я не повторю ошибок, которые были в Севилье

Напомним, Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек раньше покинет Львов и прибудет в Глазго.