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Селтик представил Шведа

14 мая 22:10 645 Читати українською
Селтик представил Шведа
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Шотландский Селтик представил полузащитника сборной Украины Марьяна Шведа в статусе нового игрока команды.

Марьян Швед, который еще несколько дней назад вылетел в Глазго, сегодня был представлен как новый игрок новоиспеченных чемпионов Шотландии.

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Напомним, Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек раньше покинет Львов и прибудет в Глазго.

Welcome to Glasgow, Marian! ️

Допис, поширений Celtic FC (@celticfc)

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Теги
Главное Украинцы за рубежом Англия Видеоновости Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
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