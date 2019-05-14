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Конте возглавит Интер при одном условии

14 мая 13:18 474 Читати українською
Конте возглавит Интер при одном условии
Антонио Конте / соцсети

Антонио Конте готов возглавить Интер, но есть один нюанс.

Антонио Конте примет предложение возглавить Интер только тогда, когда убедится, что не получит предложения от Ювентуса, сообщает Corrierre dello Sport.

Интер – Кьево – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сейчас руководство "бьянконери" размышляет над будущим Массимилиано Аллегри, а в среду они проведут личную встречу. Конте ожидает ее результатов.

Также итальянец ждал предложения от Манчестер Юнайтед и ПСЖ, но оба клуба оставят на должности своих нынешних наставников.

Ранее сообщалось, что специалист согласовал с Интером 3-летний контракт.

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