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Головні новини футболу 14 травня: Селтік презентував Шведа, Грізманн покидає Атлетіко, сенсація у збірній України

15 травня 07:00 11366 Читать на русском
Головні новини футболу 14 травня: Селтік презентував Шведа, Грізманн покидає Атлетіко, сенсація у збірній України
Мар'ян Швед / ФК Селтік

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 травня.

Україна

Мирослав Мазур отримав дебютний виклик до національної збірної України. Оборонець виступає за молдовський Сфинтул Георге та налаштований скористатися дебютним викликом до табору "синьо-жовтих".

Паулу Фонсека назвав абсолютно нормальним те, що всі називають Шахтар фаворитом фіналу Кубка України. Керманич Інгульця Сергій Лавриненко розповів про свої очікування від вирішального матчу турніру.

За інформацією Ігоря Циганика, власники ФК Львів збираються закривати цей проект. Натомість Бруно може змінити Львів на європейський клуб.

Трансфери

Шотландський Селтік презентував Мар'яна Шведа, а сам український вінгер вже встиг поділитися планами на найближче майбутнє.

Форвард Антуан Грізманн офіційно покидає Атлетіко після цього сезону. Француз вже зняв прощальне відео для фанів Атлетіко.

Французький ПСЖ готовий заплатити чималеньку суму за 3-х зірок мадридського Реала. Також лондонський Тоттенхем хоче орендувати Бейла за 10 млн фунтів.

Інші топ-події

Англійський Манчестер Сіті відповів на інформацію про можливе відсторонення від участі в Лізі чемпіонів. Натомість австрійський Зальцбург отримав путівку в основну стадію ЛЧ завдяки Тоттенхему та Ліверпулю.

Італійська Рома оголосила про відхід Де Россі – гравець не має наміру завершувати кар'єру й прокоментував від'їзд із Риму.

Антоніо Конте очолить міланський Інтер за однієї умови, а голова Федерації футболу Італії пропонує ввести плей-офф в Серії А.

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