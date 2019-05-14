Гризманн снял прощальное видео для фанатов Атлетико

Звезда мадридского Атлетико Гризманн решил сменить клуб после этого сезона.

Клуб уже подтвердил информацию об уходе француза на своем официальном сайте.

Гризманн официально покидает Атлетико

"Это были пять замечательных лет, спасибо вам за все, вы навсегда в моем сердце", – заявил Гризманн в обращении к болельщикам Атлетико.

Барселона готова предложить Атлетико Коутиньо ради трансфера Гризманна

Ранее сообщалось об интересе к звездному форварду со стороны Барселоны.