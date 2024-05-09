Как сообщает Sport1 с ссылкой на Bild, Реал хочет оформить трансфер игрока летом 2025 года. 21-летний игрок рассматривается как потенциальная замена Тони Кроосу, который планирует покинуть "сливочных" через год.

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Вирц имеет действующий контракт с Байером до 2027 года. Реал не единственный клуб, который интересуется игроком, также есть интерес со стороны мюнхенской Баварии.

Важно отметить, что сам Вирц планирует еще один сезон провести в Байере, чтобы сыграть в ЛЧ.

К слову, в этом сезоне Вирц сыграл за Байер 45 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 19 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.

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