Владельцы ФК Львов собираются закрывать этот проект, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "ЦыганыкLIVE" сообщил, что ФК Львов может прекратить свое существование.

"Мне известно, что руководство ФК Львов понемногу начинает терять интерес к львовскому клубу. Определенные менеджеры пришли и нарисовали перспективы: привозить бразильцев, потом продавать их украинским грандам, зарабатывать деньги, играть в еврокубках.

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Ни у ФК Львов, ни у Вереса, а это одно и то же, сейчас перспектив таких нет. Ни один бразилец, который прошел этот "Шахтер для бедных", не имеет никаких шансов закрепиться в украинских грандах.

Уже ходят слухи, что владельцы собираются закрывать этот проект или передавать его в какие-то другие руки. Сейчас уже идет поиск потенциальных инвесторов, которые могли бы вложиться в этот клуб.

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Но перспектив у ФК Львов нет. Футбольная школа клуба принадлежит совсем другому человеку, который давно этим занимается. Это Роман Евгеньевич Михайлов. Он будет заниматься этими детьми. Там перспектива для украинских футболистов еще есть", – сказал Цыганык.