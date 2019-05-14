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Манчестер Сити ответил на информацию о возможном отстранении от участия в Лиге чемпионов

14 мая 17:12 321 Читати українською
Манчестер Сити ответил на информацию о возможном отстранении от участия в Лиге чемпионов
Манчестер Сити / ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити опубликовал заявление в ответ на информацию о том, что комиссия УЕФА потребует отстранения команды от участия в Лиге чемпионов.

"Манчестер Сити полностью добросовестно сотрудничает с продолжающимся расследованием CFCB (комиссии по расследованию нарушений финансового фейр плей – прим. Футбол 24). При этом клуб полагается как на независимость и приверженность CFCB к надлежащей правовой процедуре, так и на обязательства УЕФА от 7 марта, что союз "не будет делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, пока идет расследование".

Манчестер Сити может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций

Материал New York Times со ссылкой на "людей, знакомых с делом" в любом случае чрезвычайно беспокоит. Последствия заключаются в том, что либо добросовестность Манчестер Сит в отношении CFCB неуместна, либо процесс комиссии искажается лицами, намеревающимися нанести ущерб репутации клуба и его коммерческим интересам. Или и то, и другое.

Опубликованные счета Манчестер Сити являются полными и исчерпывающими и являются предметом юридической и нормативной документации. Обвинение в финансовых нарушениях являются полностью ложными, и исчерпывающие доказательства этого факта были предоставлены CFCB", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

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Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА
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