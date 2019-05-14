Зальцбург получил путевку в основную стадию Лиги чемпионов благодаря Тоттенхэму и Ливерпулю

Зальцбургу не придется играть в квалификации следующей Лиги чемпионов благодаря текущему успеху Ливерпуля и Тоттенхэма.

УЕФА пришлось объяснять, почему австрийский клуб оказался среди участников групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20.

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"Оба финалиста Лиги чемпионов уже получили автоматический пропуск в групповой этап по итогам чемпионата Англии. В результате вакантную путевку в основную стадию получит чемпион 11-й ассоциации в рейтинге УЕФА – Австрии", – говорится в разъяснении футбольного союза.

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Это значительно облегчает жизнь Зальцбурга, который избежит борьбы за место в основной стадии Лиги чемпионов.