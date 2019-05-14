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Глава Федерации футбола Италии предлагает ввести плей-офф в Серии А

14 мая 20:12 109 Читати українською
Глава Федерации футбола Италии предлагает ввести плей-офф в Серии А
Игроки Серии А Иньяцио Абате и Криштиану Роналду / Reuters

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предложил проводить в серии А плей-офф, чтобы увеличить зрелищность чемпионата.

Кризис итальянского футбола стоит исправлять радикальными методами, считает глава ФФИ.

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"Футбол сейчас в кризисе, для решения которого необходимы не столько новые правила, сколько изменения. Ему нужно кардинально изменить направление. Я говорю о матчах плей-офф в серии А.

Пока это все фантазии, но мы можем обсудить такую возможность. Сейчас это наш приоритет", – отметил Гравина в комментарии Football Italia.

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В этом сезоне зрители Серии А снова не получили напряженной борьбы за чемпионство. Ювентус забрал уже восьмое золото подряд, оформив титул задолго до финиша чемпионата.

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Италия Серия А
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