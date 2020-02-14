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Атлетико не удержал победу над Валенсией и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов

14 февраля 23:51 13 Читати українською
Атлетико не удержал победу над Валенсией и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов
Маркос Льоренте / фото из соцсетей

Атлетико на выезде не смог обыграть Валенсию в рамках 24-го тура Примеры. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

40’ Габриэл Паулиста
59’ Жоффрей Кондогбия
 
Маркос Льоренте 15’
Томас Партей 43’
15’ Маркос Льоренте
40’ Габриэл Паулиста
43’ Томас Партей
59’ Жоффрей Кондогбия

Обеим командам была нужна победа в сегодняшнем матче. Атлетико только в предыдущем туре сумел прервать серию из пяти матчей без выигрышей, а Валенсия проиграла два своих последних матча. К тому же потенциальные три очка были важными в контексте борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

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Оба соперника с самого начала матча демонстрировали, что готовы играть только на победу. Моменты регулярно возникали у обоих ворот. На 15-й минуте Атлетико заработал угловой. Стандарт успеха не принес, а вот вторая волна атаки – вполне. Корреа из пределов штрафной простреливал на линию вратарской, но Паулиста неудачно подставил ногу. Мяч отскочил точно на Льоренте, а Маркос вторым касанием пробил над вратарем метров с четырех – 0:1.

Валенсия отыгралась ближе к концу первого тайма и тоже помог угловой. Парехо подал, а Макси Гомес принял мяч и тоже сильно прострелил на линию вратарской. Не удержали мадридцы Габриэла Паулисту, который сумел подставить голову, переправив мяч в сетку. Однако радость "летучих мышей" была недолгой. Уже через три минуты Томас Партей перехватил мяч на чужой половине поля, прорвался с ним по центру к дуге штрафной и мощным ударом заставил капитулировать Доменека.

Валенсия нашла в себе силы еще раз отыграться уже во втором тайме. После розыгрыша углового Кондогбия не смог пробить головой, но умудрился как-то подставить ногу, причем пробил не той, которой собирался, поэтому мяч покатился в противоход Облаку.

Вырвать победу в конце матча имели шансы обе команды. Но Мората, Партей и Ферран Торрес упустили свои возможности. Как следствие – бодрая ничья, которая никому не принесла особой радости.

После этого матча Атлетико набрал 40 очков и остался на четвёртом месте в турнирной таблице, но уже послезавтра "матрасников" может опередить Севилья. У Валенсии 38 пунктов и пятая строчка.

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Валенсия Валенсия Валенсия - Атлетико Атлетико Атлетико Испания
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