Атлетико не удержал победу над Валенсией и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов

Атлетико на выезде не смог обыграть Валенсию в рамках 24-го тура Примеры. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Обеим командам была нужна победа в сегодняшнем матче. Атлетико только в предыдущем туре сумел прервать серию из пяти матчей без выигрышей, а Валенсия проиграла два своих последних матча. К тому же потенциальные три очка были важными в контексте борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

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Оба соперника с самого начала матча демонстрировали, что готовы играть только на победу. Моменты регулярно возникали у обоих ворот. На 15-й минуте Атлетико заработал угловой. Стандарт успеха не принес, а вот вторая волна атаки – вполне. Корреа из пределов штрафной простреливал на линию вратарской, но Паулиста неудачно подставил ногу. Мяч отскочил точно на Льоренте, а Маркос вторым касанием пробил над вратарем метров с четырех – 0:1.

Валенсия отыгралась ближе к концу первого тайма и тоже помог угловой. Парехо подал, а Макси Гомес принял мяч и тоже сильно прострелил на линию вратарской. Не удержали мадридцы Габриэла Паулисту, который сумел подставить голову, переправив мяч в сетку. Однако радость "летучих мышей" была недолгой. Уже через три минуты Томас Партей перехватил мяч на чужой половине поля, прорвался с ним по центру к дуге штрафной и мощным ударом заставил капитулировать Доменека.

Валенсия нашла в себе силы еще раз отыграться уже во втором тайме. После розыгрыша углового Кондогбия не смог пробить головой, но умудрился как-то подставить ногу, причем пробил не той, которой собирался, поэтому мяч покатился в противоход Облаку.

Вырвать победу в конце матча имели шансы обе команды. Но Мората, Партей и Ферран Торрес упустили свои возможности. Как следствие – бодрая ничья, которая никому не принесла особой радости.

После этого матча Атлетико набрал 40 очков и остался на четвёртом месте в турнирной таблице, но уже послезавтра "матрасников" может опередить Севилья. У Валенсии 38 пунктов и пятая строчка.

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