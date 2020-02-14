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Бутко близок к переходу в польский Гурник ради игровой практики перед Евро-2020

22:53 22 Читати українською
Бутко близок к переходу в польский Гурник ради игровой практики перед Евро-2020
Богдан Бутко / фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Богдан Бутко в ближайшее время может пополнить ряды Украинской за рубежом.

Богдан Бутко в ближайшее время станет игроком польского Гурник, информирует sport.pl.

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Отмечается, что украинец заменит Бориса Секулича, который станет игроком американского Чикаго Файр. Бутко должен присоединиться на правах аренды. Также источник добавляет, что зарплату украинцу, скорее всего, будет выплачивать Шахтер, поскольку польский клуб не потянет финансовые запросы защитника.

К слову, Бутко, который полностью проиграл конкуренцию украинцу Сергею Болбату и бразильцу Додо, в текущем сезоне в чемпионате Украины ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Донецкий клуб уже исключил футболиста из своей официальной заявки на сезон.

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