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УАФ официально утвердила города, в которых сборная Украины сыграет перед Евро-2020

11:06 108 Читати українською
УАФ официально утвердила города, в которых сборная Украины сыграет перед Евро-2020
Сборная Украины / фото из открытых источников

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола выбрал города, в которых национальная сборная сыграет свои товарищеские матчи перед стартом Евро-2020.

Комитет поддержал идею президента УАФ Андрея Павелко о проведении спаррингов в Харькове, Киеве и Львове, информирует официальный сайт организации.

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Напомним, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины также проведет выездные товарищеские матчи против Франции и Польши – матчи состоятся 27 и 31 марта соответственно.

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