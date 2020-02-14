УАФ официально утвердила города, в которых сборная Украины сыграет перед Евро-2020

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола выбрал города, в которых национальная сборная сыграет свои товарищеские матчи перед стартом Евро-2020.

Комитет поддержал идею президента УАФ Андрея Павелко о проведении спаррингов в Харькове, Киеве и Львове, информирует официальный сайт организации.

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26 мая, Харьков: Украина – Кипр

2 июня, Киев: Украина – Северная Ирландия

7 июня, Львов: Украина – Израиль

Напомним, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины также проведет выездные товарищеские матчи против Франции и Польши – матчи состоятся 27 и 31 марта соответственно.

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