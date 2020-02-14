Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечты

Виктор Коваленко отмечает свой 24-й день рождения, переходя определенную черту. Некогда перспективный игрок Шахтера сейчас является лакомым кусочком на трансферном рынке, убеждены британские СМИ и не только.

Просматривая страницы местных изданий, невозможно проигнорировать, скольким клубам его уже рекомендовали. Даже Миколенко, Яремчук, Матвиенко и Цыганков пока отошли на второй план. Еще бы, атакующий полузащитник стоимостью 6 миллионов евро (версия Трансфермаркт) становится свободным агентом летом 2020-го. Игрок из топ-10 самых дорогих в УПЛ. Английские журналисты советовали торопиться и уже этой зимой заключать с Коваленко предварительный контракт. Очень похоже, что пути Виктора и донецкого Шахтера расходятся. По крайней мере до сих пор ничего не известно о подписании нового соглашения.

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Когда он взорвался как лучший бомбардир молодежного чемпионата мира 2015, где забил 5 голов и отдал 2 ассиста, на сцену вышли большие клубы. Ювентус, Интер, множество испанских и английских команд – куда его только не сватали. В свое время даже велись довольно смелые разговоры, что это может быть украинский ответ Де Брюйне. С тех пор о Коваленко забыли, как вдруг сейчас в прессе, словно грибы после дождя, начали расти предположения о его потенциальном трансфере в АПЛ. Нерешенными проблемами Виктора остаются поиск оптимальной позиции, стабильности и своего тренера, идеалом которого для него был тот самый чемпион мира-2019 Александр Петраков на Мундиале 2015.

Если в сборных Украины, начиная с U-16 до U-21, он непременно забивал минимум 4 гола (в среднем 6 в каждой возрастной категории), хотя проводил там не более 20 матчей, то в национальной до сих пор себя не нашел. За 26 матчей всего 1 голевой пас (во встрече против Турции) и ни одного забитого мяча. Мирча Луческу, который 5 лет назад поставил вопрос продления контракта с юным Коваленко под личный контроль, не так давно обвинил Паулу Фонсеку, что тот уничтожил Виктора. Результативность украинского полузащитника как бомбардира и ассистента под руководством португальца, действительно, серьезно упала. Особенно это было заметно в еврокубках.

Но регресс начался еще раньше. Во время Чемпионата Европы наш основной атакующий хавбек стал одним из лиц провала сборной Фоменко – с ним в основе 2 сухих поражения без шансов, без него гораздо интереснее, но также проигранная игра полякам. До сих пор на самом деле непонятно, где лучше использовать Коваленко – как десятку или глубже в центре поля, может на фланге (все ще перед глазами памятный гол в ворота Динамо с левого полуфланга, возможно, переломный в борьбе за золото УПЛ-2019 и точно самый красивый по версии болельщиков дончан). Даже Андрей Шевченко, который последовательно доверял "горняку" в провальном отборе ЧМ-2018, вынужден был отправить таланта обратно в молодежную сборную, пока наша главная команда рвала всех и неслась на Евро-2020.

Сейчас наступает его своего рода звездный час. Решающий. Ему уже 24, и он в последний раз вошел в дрим-тим U-23. Коваленко стал вторым самым дорогим в символической сборной наиболее перспективных игроков молодежного возраста, у которых летом 2020-го заканчивается контракт. По версии Трансфермаркт, он занял место в центре поля. Рубикон перейден. Его уже не стоит называть молодым и перспективным. Коноплянка переезжал в Европу в 25, и то уже казалось, что поздно. Ярмоленко еще позже – сейчас из лазарета не вылезает из-за чрезмерного увеличения нагрузки на организм. Сейчас или никогда.

За последние месяцы куда его только не рекомендовали. Что важно для Англии – Виктор снова начал регулярно появляться в составе национальной сборной, поэтому с разрешением на работу проблем не возникло бы. Chronicle Live как один из довольно реалистичных вариантов видел Коваленко, "у которого есть свои поклонники", на позиции плеймейкера в Ньюкасле.

Liverpool Echo называет украинца среди 29 лучших игроков, которые летом могли бы укрепить Эвертон или даже Ливерпуль бесплатно. Вместе с такими опытнейшими монстрами топ-чемпионатов, как Банега, Модрич, Гетце или Матюиди. Birmingham Mail в расширенном списке футболистов сватает "горняка" в ряды Астон Виллы. Football.London предлагал Арсеналу, Челси и Тоттенхэму задуматься над подписанием бесплатного Коваленко, Leicester Mercury – Лестеру.

Manchester Evening News советовал задуматься Манчестер Сити и Юнайтед, причем Гвардиоле уже неоднократно приписывали интерес к украинскому универсалу центра поля. Конечно, это больше догадки прессы, чем реальный интерес клубов, но за какой-нибудь середняк АПЛ благодаря качественной работе агентов можно и зацепиться – клубы же ничего не теряют, кроме умеренных расходов на зарплату. Впрочем, готов ли к этому выходу из зоны комфорта, появлению безумного давления и небывалой ранее конкуренции сам Коваленко?

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