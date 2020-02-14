toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечты

17:15 987 Читати українською
Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечты
Сборная Украины – каждый игрок может заработать себе на крутой трансфер во время Евро-2020
Тарас Котив Тарас Котив

Виктор Коваленко отмечает свой 24-й день рождения, переходя определенную черту. Некогда перспективный игрок Шахтера сейчас является лакомым кусочком на трансферном рынке, убеждены британские СМИ и не только.

Просматривая страницы местных изданий, невозможно проигнорировать, скольким клубам его уже рекомендовали. Даже Миколенко, Яремчук, Матвиенко и Цыганков пока отошли на второй план. Еще бы, атакующий полузащитник стоимостью 6 миллионов евро (версия Трансфермаркт) становится свободным агентом летом 2020-го. Игрок из топ-10 самых дорогих в УПЛ. Английские журналисты советовали торопиться и уже этой зимой заключать с Коваленко предварительный контракт. Очень похоже, что пути Виктора и донецкого Шахтера расходятся. По крайней мере до сих пор ничего не известно о подписании нового соглашения.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

Когда он взорвался как лучший бомбардир молодежного чемпионата мира 2015, где забил 5 голов и отдал 2 ассиста, на сцену вышли большие клубы. Ювентус, Интер, множество испанских и английских команд – куда его только не сватали. В свое время даже велись довольно смелые разговоры, что это может быть украинский ответ Де Брюйне. С тех пор о Коваленко забыли, как вдруг сейчас в прессе, словно грибы после дождя, начали расти предположения о его потенциальном трансфере в АПЛ. Нерешенными проблемами Виктора остаются поиск оптимальной позиции, стабильности и своего тренера, идеалом которого для него был тот самый чемпион мира-2019 Александр Петраков на Мундиале 2015.

Если в сборных Украины, начиная с U-16 до U-21, он непременно забивал минимум 4 гола (в среднем 6 в каждой возрастной категории), хотя проводил там не более 20 матчей, то в национальной до сих пор себя не нашел. За 26 матчей всего 1 голевой пас (во встрече против Турции) и ни одного забитого мяча. Мирча Луческу, который 5 лет назад поставил вопрос продления контракта с юным Коваленко под личный контроль, не так давно обвинил Паулу Фонсеку, что тот уничтожил Виктора. Результативность украинского полузащитника как бомбардира и ассистента под руководством португальца, действительно, серьезно упала. Особенно это было заметно в еврокубках.

Но регресс начался еще раньше. Во время Чемпионата Европы наш основной атакующий хавбек стал одним из лиц провала сборной Фоменко – с ним в основе 2 сухих поражения без шансов, без него гораздо интереснее, но также проигранная игра полякам. До сих пор на самом деле непонятно, где лучше использовать Коваленко – как десятку или глубже в центре поля, может на фланге (все ще перед глазами памятный гол в ворота Динамо с левого полуфланга, возможно, переломный в борьбе за золото УПЛ-2019 и точно самый красивый по версии болельщиков дончан). Даже Андрей Шевченко, который последовательно доверял "горняку" в провальном отборе ЧМ-2018, вынужден был отправить таланта обратно в молодежную сборную, пока наша главная команда рвала всех и неслась на Евро-2020.

Сейчас наступает его своего рода звездный час. Решающий. Ему уже 24, и он в последний раз вошел в дрим-тим U-23. Коваленко стал вторым самым дорогим в символической сборной наиболее перспективных игроков молодежного возраста, у которых летом 2020-го заканчивается контракт. По версии Трансфермаркт, он занял место в центре поля. Рубикон перейден. Его уже не стоит называть молодым и перспективным. Коноплянка переезжал в Европу в 25, и то уже казалось, что поздно. Ярмоленко еще позже – сейчас из лазарета не вылезает из-за чрезмерного увеличения нагрузки на организм. Сейчас или никогда.

За последние месяцы куда его только не рекомендовали. Что важно для Англии – Виктор снова начал регулярно появляться в составе национальной сборной, поэтому с разрешением на работу проблем не возникло бы. Chronicle Live как один из довольно реалистичных вариантов видел Коваленко, "у которого есть свои поклонники", на позиции плеймейкера в Ньюкасле.

Liverpool Echo называет украинца среди 29 лучших игроков, которые летом могли бы укрепить Эвертон или даже Ливерпуль бесплатно. Вместе с такими опытнейшими монстрами топ-чемпионатов, как Банега, Модрич, Гетце или Матюиди. Birmingham Mail в расширенном списке футболистов сватает "горняка" в ряды Астон Виллы. Football.London предлагал Арсеналу, Челси и Тоттенхэму задуматься над подписанием бесплатного Коваленко, Leicester Mercury – Лестеру.

Manchester Evening News советовал задуматься Манчестер Сити и Юнайтед, причем Гвардиоле уже неоднократно приписывали интерес к украинскому универсалу центра поля. Конечно, это больше догадки прессы, чем реальный интерес клубов, но за какой-нибудь середняк АПЛ благодаря качественной работе агентов можно и зацепиться – клубы же ничего не теряют, кроме умеренных расходов на зарплату. Впрочем, готов ли к этому выходу из зоны комфорта, появлению безумного давления и небывалой ранее конкуренции сам Коваленко?

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна

blog_ava
Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев
03:48
817
Теги
Трансферы Главное Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Наша Сборная Сборная Украины Статьи Трансферы Шахтера Трансферы Чемпионата Англии Тарас Котив Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Ньюкасл Ньюкасл Астон Вилла Астон Вилла Лестер Сити Лестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
56
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук