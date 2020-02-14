Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по делу о нарушении финансового фэйр-плей от Манчестер Сити.

Английский клуб наказан отстранением от участия в Лиге чемпионов и других турнирах под эгидой УЕФА в течение двух сезонов.

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Манчестер Сити также оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и не соблюдал правила финансового фэйр-плей.

Клуб в течение 2012-2016 годов "прикрывал дыры" в бюджете фальшивыми контрактами по завышенным суммам с компаниями, связанными со своими владельцами.

Таким образом "горожане" не сыграют в главном европейском клубном турнире в сезонах 2020/21 и 2021/22. Отметим, что это решение может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде (CAS).

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