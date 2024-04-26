Далеко не все игроки Челси доказали свою полезность клубу на протяжении нынешнего сезона.

Лондонцы за полтора года правления Тодда Бели потратили более миллиарда фунтов на трансферы, но рискуют вторую кампанию подряд остаться без еврокубков. Издание GiveMeSport решило спрогнозировать, какую роль получат игроки "синих" во время летнего окна.

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Состав Челси условно поделили на 6 категорий: "надо сохранить", "полезны", "талантливая молодежь", "трудно оценить", "выслушать предложения" и "избавиться". В элитную первую группу попали лишь пятеро игроков: Палмер, Фернандес, Колвилл, Гюсто и Чувквуэмека. В худшую трое – Тьягу Силва, Чалоба и Сарр.

Михаил Мудрик попал в довольно туманную категорию "выслушать предложения". Вот какую оценку источник дал украинцу: "Еще один атакующий игрок, который просто не сумел добиться успеха. Шесть голов в 53 матчах за "синих" – это не тот результат, на который надеялся Бели, когда его команда потратила на украинца солидные 88,5 миллиона фунтов. Кто-то другой еще может сделать ставку на этого 23-летнего таланта. Поэтому если летом поступит большое предложение, для Челси, возможно, пришло время компенсировать свои расходы".

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