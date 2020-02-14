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Гент вырвал победу у Эйпена – Безус помог классным ассистом с собственной половины поля

14 февраля 23:39 46 Читати українською
Гент вырвал победу у Эйпена – Безус помог классным ассистом с собственной половины поля
Игроки Гента / PhotoNews

Гент с Безусом и Пластуном в составе победил Эйпен в рамках 26-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Бельги 2019/20, 26-й тур

Эйпен – Гент – 2:3

Голы: Превляк, 7, Миличевич, 19 – Дэвид, 5, 12, Кастро-Монтес, 84

Команды с самого начала игры начали забивать. На 5 минуте Дэвид удачно сыграл на добивании, однако Превляк почти мгновенно сравнял счет. Нападающий Гента оформил дубль уже на 12 минуте. После атаки Эйпена Гент развил контратаку, и Безус классным пасом в касание с собственной половины поля отправил Дэвида на рандеву с голкипером. Канадец без проблем реализовал эту возможность.

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Однако через 7 минут Миличевич снова выровнял положение, забив со штрафного благодаря удачному рикошету. Гент продолжал владеть инициативой, однако забить не мог до 84 минуты, когда Кастро-Монтес головой замкнул навес с фланга. Добавим, что Безус провел на поле 77 минут, тогда как Пластун сыграл весь поединок.

Таким образом, Гент набрал 52 очка и продолжает преследовать Брюгге Соболя, Эйпен с 26 пунктами остался тринадцатым.

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