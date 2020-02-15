После дисквалификации от УЕФА с Манчестер Сити могут снять очки в АПЛ

Руководство английской Премьер-лиги может наказать Манчестер Сити, который был дисквалифицирован на два года из еврокубков.

С Манчестер Сити могут снять очки в АПЛ, поскольку серьезные нарушения ФФП также являются нарушением правил турнира внутри страны, сообщает The Independent.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

По информации издания, комитеты АПЛ уже обсуждали потенциальные санкции для "горожан", и снятие очков считается весьма вероятным. Проблема возникает из-за того, что любой клуб должен предоставить правдивую информацию для получения лицензии Премьер-лиги, и эта информация должна соответствовать той, которая направлялась в УЕФА.

Напомним, боссы Манчестер Сити сознательно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки перед УЕФА. Именно это стало причиной применения жестких санкций.

Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков