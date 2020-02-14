Заря завершила тренировочный сбор ничьей с Торпедо-БелАЗ – луганчане установили фантастическое достижение

Луганская Заря расписала мировую с белорусским Торпедо-БелАЗ. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Заря – Торпедо-БелАЗ – 0:0

Состав Зари: Махарадзе, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский, Перович.

Украинцы захватили инициативу с началом игры и уже на 12 минуте должны были выходить вперед, но Перович из выгодной позиции пробил мимо ворот. Еще до перерыва Заря могла забить дважды, но удар Юрченко со штрафного пролетел над перекладиной, а Цвек после подачи углового попал в штангу. Во второй половине луганчане также имели возможности, однако так и не смогли реализовать свое преимущество.

Олимпик завершил зимние сборы победой – подопечные экс-тренера Динамо установили впечатляющую серию без поражений

Таким образом, Заря завершила тренировочный сбор и установила невероятное достижение: подопечные Скрипника не пропустили ни одного мяча в 6 матчах, лишь дважды сыграв вничью. Следующий матч луганчане проведут в рамках УПЛ против Мариуполя 22 февраля, начало игры в 14:00.

Карпаты упустили победу над Динамо Брест – голы новичков львовян, которых не остановил Хачериди, Кудрик потянул пенальти