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Реал планирует продать звездного хавбека ради трансфера Мбаппе – гранды АПЛ готовы помочь мадридцам

17:38 274 Читати українською
Реал планирует продать звездного хавбека ради трансфера Мбаппе – гранды АПЛ готовы помочь мадридцам
Килиан Мбаппе / фото из соцсетей

Мадридский Реал не оставляет надежд подписать французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Франции является приоритетной целью главного тренера Реала Зинедина Зидана, и клуб будет делать все возможное для осуществления трансфера следующим летом.

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Президент Реала Флорентино Перес планирует воспользоваться интересом английских клубов к полузащитнику "сливочных" Иско, чтобы выручить часть суммы для трансфера Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.

По информации источника, Арсенал, Челси и Манчестер Сити уже длительное время рассматривают возможность приобретения 27-летнего футболиста сборной Испании. Наставник "канониров" Микель Артета и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считают, что у них есть шанс заманить Иско в свои команды, поскольку нуждаются в усилении линии полузащиты.

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