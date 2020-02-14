toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков

21:16 208 Читати українською
Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков
Манчестер Сити

Манчестер Сити настроен бороться за право выступать в еврокубках в Спортивном арбитражном суде.

"Манчестер Сити разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда предусматривал необходимость поиска независимого органа и процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

В декабре 2018 главный следователь УЕФА публично проверил результаты и санкции, которые он намеревался наложить на Манчестер Сити еще до того, как началось какое-то расследование. Весь процесс означал, что не было никаких сомнений в результате, которого он достигнет.

Проще говоря, это дело, возбуждено УЕФА, которое контролируется УЕФА и рассматривается УЕФА. После того, как этот предвзятый процесс завершен, наш клуб как можно скорее вынесет беспристрастное решение и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде (CAS)", – говорится в заявлении пресс-службы Манчестер Сити.

УЕФА лояльно относился к ПСЖ в деле о соблюдении финансового фэйр-плей – результаты расследования

blog_ava
Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев
03:48
861
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Финансовый fair-play УЕФА Спортивный арбитражный суд в Лозанне футбольные финансы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Монако
21:45
Монпелье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук