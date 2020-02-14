Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков

Манчестер Сити настроен бороться за право выступать в еврокубках в Спортивном арбитражном суде.

"Манчестер Сити разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда предусматривал необходимость поиска независимого органа и процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

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В декабре 2018 главный следователь УЕФА публично проверил результаты и санкции, которые он намеревался наложить на Манчестер Сити еще до того, как началось какое-то расследование. Весь процесс означал, что не было никаких сомнений в результате, которого он достигнет.

Проще говоря, это дело, возбуждено УЕФА, которое контролируется УЕФА и рассматривается УЕФА. После того, как этот предвзятый процесс завершен, наш клуб как можно скорее вынесет беспристрастное решение и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде (CAS)", – говорится в заявлении пресс-службы Манчестер Сити.

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