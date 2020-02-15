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Лестер в меньшинстве расписал ничью с Вулверхэмптоном и упустил возможность обойти Манчестер Сити

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Лестер в меньшинстве расписал ничью с Вулверхэмптоном и упустил возможность обойти Манчестер Сити
Вулверхэмптон – Лестер Сити– 0:0

В рамках матча 26-го тура чемпионата Англии между Вулверхэмптоном и Лестером голов забито не было.

 
Хамза Чудхури 76’
76’ Хамза Чудхури

После сенсационной новости о дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов турнирная мотивация всех команд повысилась. Лестер получил шанс на обход "горожан" в результате их неизбежных проблем с психологией, а Вулверхэмптон должен был навязывать борьбу за пятую строчку. Вероятно, важность поставленных задач давила на команды, поэтому первый тайм они провели довольно слабо.

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До перерыва соперники обменялись рядом ударов, заставив голкиперов исполнять не самые сложные сейвы. Активнее явно выглядели "вулвз", которым и удалось забить гол на 44-й минуте – это Боли замкнул передачу Коуди точным выстрелом, однако взятие ворот неожиданно отменили из-за офсайда. Второй тайм прошел в том же духе с примерно также же количеством выстрелов по воротам.

Хозяева продолжали давить и даже заставили Чудхури заработать вторую жёлтую, оставив "лис" в меньшинстве, однако реально голевого момента болельщики не видели вплоть до 90-й минуты, когда Хименес замкнул подачу с углового – мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги. Кроме того, на 90+3-й Рауль выстрелил из пределов штрафной над перекладиной. Гости держались из последних сил и, в конце концов, выстояли.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, в результате которой Лестер остался на третьей позиции с отставанием от Манчестер Сити в одно очко – у "лис" 50 зачётных баллов в активе. Вулверхэмптон держится на седьмой строчке с 36 пунктами.

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Англия Вулверхэмптон Вулверхэмптон Лестер Сити Лестер Сити Вулверхэмптон - Лестер Сити
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