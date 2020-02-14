УАФ официально утвердила изменения в календаре УПЛ

УАФ утвердила изменения в календаре УПЛ / фото из открытых источников

Исполнительный комитет УАФ утвердил изменения в календарь текущего сезона украинской Премьер-лиги.

Ранее большинство клубов УПЛ поддержали пожелания Андрея Шевченко внести изменения в календарь весенней части УПЛ, чтобы раньше начать подготовку сборной Украины к Евро-2020.

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21 тур смещается с 7 на 4 марта.

22 тур смещается с 14 на 7 марта.

1/4 финала Кубка Украины смещается с 4 на 11 марта.

23 тур смещается 21 на 14 марта.

Туры с 24 по 26 смещаются на 21 марта, 4 и 11 апреля соответственно.

1/2 финала Кубка Украины смещается с 22 на 15 апреля.

Туры с 27 по 30 смещаются на 18, 22, 25 апреля и 2 мая соответственно.

31 тур смещается с 20 на 9 мая.

32 тур смещается с 24 на 16 мая.

Матчи плей-офф состоятся 20 и 24 мая соответственно.

Напомним, что сборная Украины незадолго до старта Евро-2020 проведет товарищеские матчи против Кипра (26 мая), Северной Ирландии (2 июня) и Израиля (7 июня). Свой первый матч на чемпионате Европы "сине-желтые" сыграют 14 июня против сборной Нидерландов.

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