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Карпаты – Динамо Брест – 2:2 – видео голов и обзор матча

22:24 48 Читати українською
Карпаты – Динамо Брест – 2:2 – видео голов и обзор матча
Ростислав Лях / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты расписали результативную ничью против брестского Динамо с тремя украинцами в составе. Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Динамо Брест.

Товарищеские матчи.

Карпаты – Динамо Брест – 2:2

Голы: Танчик, 36, Дийе, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 82

Нереализованный пенальти: Савицкий, 76

Карпаты оформили преимущество в два мяча перед перерывом, Танчик и Дийе отличились голами. Интересно, что в обоих эпизодах ненадежно сыграл бывший игрок Динамо Евгений Хачериди. Во второй половине белорусы перехватили инициативу, и ближе к концу игры сравняли счет. Сначала Кудрик отразил пенальти от Савицкого, однако через 2 минуты Бакай и тот же Савицкий спасли ничью для Динамо Брест.

Карпаты упустили победу над Динамо Брест – голы новичков львовян, которых не остановил Хачериди, Кудрик потянул пенальти

Таким образом, Карпаты завершили сборы с 2 победами, 3 ничьими и 1 поражением. Следующий матч львовяне проведут в рамках УПЛ против СК Днепр-1, поединок запланирован на 23 февраля, начало в 14:00.

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Карпаты Карпаты Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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