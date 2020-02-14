Карпаты – Динамо Брест – 2:2 – видео голов и обзор матча

Львовские Карпаты расписали результативную ничью против брестского Динамо с тремя украинцами в составе. Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Динамо Брест.
Товарищеские матчи.
Карпаты – Динамо Брест – 2:2
Голы: Танчик, 36, Дийе, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 82
Нереализованный пенальти: Савицкий, 76
Карпаты оформили преимущество в два мяча перед перерывом, Танчик и Дийе отличились голами. Интересно, что в обоих эпизодах ненадежно сыграл бывший игрок Динамо Евгений Хачериди. Во второй половине белорусы перехватили инициативу, и ближе к концу игры сравняли счет. Сначала Кудрик отразил пенальти от Савицкого, однако через 2 минуты Бакай и тот же Савицкий спасли ничью для Динамо Брест.
Карпаты упустили победу над Динамо Брест – голы новичков львовян, которых не остановил Хачериди, Кудрик потянул пенальти
Таким образом, Карпаты завершили сборы с 2 победами, 3 ничьими и 1 поражением. Следующий матч львовяне проведут в рамках УПЛ против СК Днепр-1, поединок запланирован на 23 февраля, начало в 14:00.