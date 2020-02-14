toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Карпаты упустили победу над Динамо Брест – голы новичков львовян, которых не остановил Хачериди, Кудрик потянул пенальти

18:03 148 Читати українською
Карпаты упустили победу над Динамо Брест – голы новичков львовян, которых не остановил Хачериди, Кудрик потянул пенальти
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Карпаты не смогли одолеть Динамо Брест в контрольном поединке, ведя в счете в 2 мяча. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Карпаты – Динамо Брест – 2:2

Голы: Танчик, 36, Дийе, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 82

Нереализованный пенальти: Савицкий, 76

Карпаты начали первый тайм активнее гостей, в составе которых вышли сразу три украинца: Евгений Хачериди, Артем Милевский и Александр Нойок. Львовяне открыли счет на 36 минуте, когда Дийе своим дриблингом оставил в дураках Хачериди, а Танчик удачно сыграл на добивании.

Олимпик завершил зимние сборы победой – подопечные экс-тренера Динамо установили впечатляющую серию без поражений

А перед самым перерывом Матар удвоил преимущество "зелено-белых". После длинного паса Халля, Лях опередил Хачериди на фланге и отдал на сенегальского форварда, а тот вторым касанием пробил голкипера.

Во второй половине белорусы переломили ход поединка, имея больше атак. Однако серйозное испытание в виде пенальти потянул Олег Кудрик на 76 минуте. Впрочем, через 2 минуты Бакай один мяч отыграл, а еще через 5 минут Савицкий спас ничью для Динамо Брест.

Карпаты перейдут в собственность города Львова – официальное заявление клуба

Таким образом, Карпаты завершили сборы с 2 победами, 3 ничьими и 1 поражением. Следующий матч львовяне проведут в рамках УПЛ против СК Днепр-1, поединок запланирован на 23 февраля, начало в 14:00.

blog_ava
"Почти все деньги потратили на продукты и выпивку": Дмитрулин озвучил свою первую зарплату в Динамо
10:48
488
Теги
Евгений Хачериди Евгений Хачериди Карпаты Карпаты Владимир Танчик Владимир Танчик Товарищеские матчи Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Матар Дийе Матар Дийе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
56
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук