Карпаты упустили победу над Динамо Брест – голы новичков львовян, которых не остановил Хачериди, Кудрик потянул пенальти

Карпаты не смогли одолеть Динамо Брест в контрольном поединке, ведя в счете в 2 мяча. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

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Карпаты – Динамо Брест – 2:2

Голы: Танчик, 36, Дийе, 45 – Бакай, 78, Савицкий, 82

Нереализованный пенальти: Савицкий, 76

Карпаты начали первый тайм активнее гостей, в составе которых вышли сразу три украинца: Евгений Хачериди, Артем Милевский и Александр Нойок. Львовяне открыли счет на 36 минуте, когда Дийе своим дриблингом оставил в дураках Хачериди, а Танчик удачно сыграл на добивании.

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А перед самым перерывом Матар удвоил преимущество "зелено-белых". После длинного паса Халля, Лях опередил Хачериди на фланге и отдал на сенегальского форварда, а тот вторым касанием пробил голкипера.

Во второй половине белорусы переломили ход поединка, имея больше атак. Однако серйозное испытание в виде пенальти потянул Олег Кудрик на 76 минуте. Впрочем, через 2 минуты Бакай один мяч отыграл, а еще через 5 минут Савицкий спас ничью для Динамо Брест.

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Таким образом, Карпаты завершили сборы с 2 победами, 3 ничьими и 1 поражением. Следующий матч львовяне проведут в рамках УПЛ против СК Днепр-1, поединок запланирован на 23 февраля, начало в 14:00.