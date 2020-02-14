Олимпик завершил зимние сборы победой – подопечные экс-тренера Динамо установили впечатляющую серию без поражений

Донецкий Олимпик обыграл казахский Кайсар (2:0) и завершил подготовку ко второй половине сезона. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

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Олимпик – Кайсар – 2:0

Голы: Баланюк, 35, Чогадзе, 40

Олимпик захватил контроль над игрой и создал целый ряд моментов. Уже на 13 минуте дончане должны были выходить вперед, но удар Цимбалюка попал в каркас ворот. А ближе к концу тайма счет открыл Баланюк после великолепного паса Политыло. Через 5 минут Чогадзе удвоил преимущество, обыграв голкипера и забил в пустые ворота. Во второй половине Олимпик имел возможности, однако счет так и остался 2:0.

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Таким образом, дончане завершили зимние сборы под руководством Висенте Гомеса с феноменальной серией без поражений: 9 побед и одна ничья. Следующий матч Олимпик проведет в рамках УПЛ против Львова, поединок запланирован на 22 января, начало в 17:00.