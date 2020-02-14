Екс-форвард Карпат і Динамо як відчай Барселони: каталонців намагаються розвести на гроші, але Реал може змінити все

Коли пошуки форварда перетворюються на справжні муки, а потенційні продавці виставляють космічні ціни за посередність. Каталонський гранд перебуває у відчаї.

Барселона звужує коло потенційних новачків на заміну Дембеле та Суаресу, травми яких суттєво послабили атакувальний потенціал команди перед вирішальним відрізком сезону. До фіналістів каталонського кастингу є дві важливі вимоги: універсалізм (досвід гри на позиції "дев’ятки" і флангового форварда), конкретна цінова планка (20 млн євро). Абідаль і його помічники-скаути переглянули більше десятка гравців. Пошуки ведуться декілька тижнів, але без помітного прогресу. Ситуація настільки критична, що на стіл Бартомеу знову потрапило резюме Анхеля з Хетафе. Він був одним з перших у списку. Його затверджували і викреслювали декілька разів. Повернення до цієї кандидатури дозволяє припустити, що відділ спортивного планування не має єдиною позиції. Довгоочікуваний трансфер взагалі ризикує не відбутись.

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Серйозні фінансові обмеження не дозволяють каталонському клубу займатись "операцією №9" на повну силу. Бартомеу прискіпливо стежить за економічним балансом. Зрештою, жорсткі правила Ла Ліги також диктують умови – не більше 20 млн євро на майбутню угоду. Барса не робила гучних трансферів "на вихід", відповідно – додаткових легальних коштів у скарбничці гранда просто немає. Це не ПСЖ або Ман Сіті. Останні завжди можуть знайти необхідні гроші в так званих спонсорів, за якими стоять цілі держави. В Іспанії все складніше: хочеш купити – доведи, що заробив. Саме фінансовий фактор унеможливив перехід Родріго в січні. Валенсія просила 70 млн євро, тоді як Барселона розглядала лише оренду з можливим правом викупу. Звісно, що перемовини були приречені на провал. Між вимогами обох клубів – величезна прірва.

З цієї ж причини не вдалось домовитись щодо Вільяна Хосе, якого майже два тижні торгували на сан-себастьянському "ринку". Бразилець вважався великим пріоритетом, але горді баски відмовлялись вести перемовини поза межами суми відступних. Президент Аперрібай одразу дав зрозуміти, що його клуб збирається отримати зафіксовані контрактом 70 млн євро. Подальші контакти ні до чого не призвели. Барса отримала відкоша вслід за Тотттенхемом. Вартість 28-річного форварда, який навіть не вважається основним на Аноеті, програвши конкуренцію Ісаку, більше, ніж втричі перевищувала трансферний бюджет "блаугранас".

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Кіке Сетьєн особисто втручається до перемовин. Він рекомендує Абідалю розглянути варіант з підписанням Лорена Морона. Кантабрійський фахівець добре ознайомлений з можливостями 26-річного футболіста по спільній роботі в Бетісі. Він – фаворит наставника Барси… нереальний фаворит. Так – знову не підйомна сума. Усі наче змовились. Розуміючи, що каталонці перебувають у патовій ситуації, втративши двох провідних гравців, потенційні продавці намагаються зірвати куш. Севільці – не виключення. Вони начебто готові торгуватись, але не опускаються нижче 30-ти млн євро. Якби не екстрений інтерес з боку чемпіонів Іспанії, його б могли віддати і за 15. Сетьєн наполягає на продовженні торгів, хоча вже зараз зрозуміло, що "огірки" навряд чи зроблять суттєву знижку. Marca пише, що цей шлях залишається відкритим попри пріоритетність опцій "лоукост".

Жорстка економія змушує Бартомеу серйозно розглядати дві немислимі ще місяць тому кандидатури. При всій повазі до старого знайомого українським уболівальникам Лукаса Переса та 32-річного Анхеля, обоє привернули увагу босів з Камп Ноу, насамперед, помірною трансферною вартістю. Екс-форвард Карпат і Динамо оцінюється у 15 млн євро, натомість президент Хетафе готовий відпустити свого сенсаційного бомбардира (12 голів) менш, ніж за 10 млн. "У мене прекрасні стосунки з Бартомеу. Якось вони допомогли нам з гравцями. Думаю, що класула не стане перешкодою. Ми завжди можемо домовитись", – говорить президент мадридського клубу. Анхель – наразі фаворит, однак вміння Переса якісно зіграти на фланзі відтягують остаточне рішення.

Поки Барселона роздумує, у пресі буквально щогодини з’являються нові імена – від Рохера (Леванте) до Будіміра (Мальорка) та Унала (Вальядолід). Водночас, Mundo Deportivo припускає, що тотальна ставка на Лаутаро Мартінеса взагалі ризикує залишити "кулес" без зимового підсилення. Мовляв, влітку доведеться рахувати кожен цент, аби підписати лідера Інтера – футболіста, з якого почнеться повільна перебудова атаки. Інформація про можливі контакти аргентинця з Реалом викликала занепокоєння у Каталонії. Чимало представників правлячої хунти радять Бартомеу зосередитись на Лаутаро і спробувати обійтись без тимчасових варіантів. Ідея не з найгірших. Умовний Лукас – це лише запасний аеродром з сумнівними перспективами вже через три місяці.

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