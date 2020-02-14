Боруссия Д разгромила Айнтрахт в родных стенах – "шмели" вплотную приблизились к лидеру Бундеслиги

В рамках премьерного матча 22-го тура Бундеслиги франкфуртский Айнтрахт потерпел сокрушительное поражение в Дортмунде.

В 2020 году и Боруссия Д, и Айнтрахт заработали реноме забивных коллективов, поэтому от их очной встречи ожидали перестрелки. Впрочем, не тут-то было: у франкфуртцев за весь первый тайм имелся всего один неточный удар, а у дортмундцев долгое время из интересных моментов было только попадание Геррейро в штангу со штрафного – впрочем, "шмели" явно выглядели активнее. В конце концов, именно им и удалось отличиться единственным голом до перерыва – это Пищек выстрелил с линии штрафной в правый нижний угол после передачи от Хакими.

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торой тайм обещал быть интереснее, однако хозяева довольно быстро закрыли все вопросы по игре. Уже на 50-й минуте Санчо ворвался на левый край штрафной, убрал Абрахама и пробил мимо Траппа под ближнюю штангу, а на 54-й Холланд замкнул прострел Хакими на линию вратарской – 3:0. На 74-й дубль оформил Геррейро, перехватив отскок и нанеся удар метров с 25-ти точно в правый угол. Этот гол оказался последним во встрече. Примечательно, что после перерыва игроки Айнтрахта ни разу не пробили по воротам "шмелей".

Таким образом, Боруссия Д набрала 42 очка, приблизившись к первой позиции на расстояние одного зачётного балла. Айнтрахт, имея всего 28 пунктов в активе, остался на девятой строчке.

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