Шахтер попал в топ-30 самых стабильных клубов мира – "горняки" опередили Милан и Аякс

Действующий чемпион Украины попал в список самых стабильных футбольных клубов планеты.

Шахтер занял 30 место в рейтинге самых финансово стабильных клубов мира от портала Soccerex. При расчете индекса стабильности использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Вакула может покинуть Шахтер – игроком интересуется клуб МЛС

Состав "горняков" оценен в 137,4 млн евро. Активы клуба – 169,8 млн евро. Потенциальное инвестирования владельца клуба оценено в 169 млн евро.

К слову, украинский клуб опередил Аякс (31 место), Милан (34 место) и многих представителей топ-чемпионатов.

Отметим, что рейтинг возглавил французский ПСЖ, опередив Манчестер Сити и Баварию. В первую 20 попал только один клуб не из пяти топ-чемпионатов Европы – китайский Гуанджоу Евергранд расположился на 15 месте.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?