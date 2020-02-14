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Шахтер попал в топ-30 самых стабильных клубов мира – "горняки" опередили Милан и Аякс

12:09 122 Читати українською
Шахтер попал в топ-30 самых стабильных клубов мира – "горняки" опередили Милан и Аякс
Шахтер попал в топ-30 самых стабильных клубов мира / ФК Шахтер

Действующий чемпион Украины попал в список самых стабильных футбольных клубов планеты.

Шахтер занял 30 место в рейтинге самых финансово стабильных клубов мира от портала Soccerex. При расчете индекса стабильности использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

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Состав "горняков" оценен в 137,4 млн евро. Активы клуба – 169,8 млн евро. Потенциальное инвестирования владельца клуба оценено в 169 млн евро.

К слову, украинский клуб опередил Аякс (31 место), Милан (34 место) и многих представителей топ-чемпионатов.

Отметим, что рейтинг возглавил французский ПСЖ, опередив Манчестер Сити и Баварию. В первую 20 попал только один клуб не из пяти топ-чемпионатов Европы – китайский Гуанджоу Евергранд расположился на 15 месте.

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