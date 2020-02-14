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Пятая команда АПЛ получит путевку в Лигу чемпионов из-за дисквалификации Манчестер Сити

21:42 316 Читати українською
Пятая команда АПЛ получит путевку в Лигу чемпионов из-за дисквалификации Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Английская Премьер-лига сохранит квоту в четыре команды в Лиге чемпионов, несмотря на отстранение Манчестер Сити от еврокубков.

Если Манчестер Сити финиширует в топ-4, команда, занявшая пятое место в турнирной таблице АПЛ в сезоне 2019/20, сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

Наказание УЕФА касается исключительно Манчестер Сити, а не всей лиги. Подобные случаи предусмотрены в регламенте организации. Правило УЕФА 4.08: "Клуб, который не допущен к соревнованиям, заменяют таким клубом, который занял самое высокое место во внутреннем чемпионате той же ассоциации, при условии, что новый клуб соответствует критериям допуска".

После 25 туров Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. На пятом месте в жанный момент располагается Шеффилд Юнайтед, у которого 39 баллов. Рядом находятся Тоттенхэм (37), Эвертон (36), Манчестер Юнайтед (35) и Вулверхэмптон (35).

Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков

blog_ava
Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков
21:16
583
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов АПЛ Финансовый fair-play
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