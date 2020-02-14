Пятая команда АПЛ получит путевку в Лигу чемпионов из-за дисквалификации Манчестер Сити

Английская Премьер-лига сохранит квоту в четыре команды в Лиге чемпионов, несмотря на отстранение Манчестер Сити от еврокубков.

Если Манчестер Сити финиширует в топ-4, команда, занявшая пятое место в турнирной таблице АПЛ в сезоне 2019/20, сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Наказание УЕФА касается исключительно Манчестер Сити, а не всей лиги. Подобные случаи предусмотрены в регламенте организации. Правило УЕФА 4.08: "Клуб, который не допущен к соревнованиям, заменяют таким клубом, который занял самое высокое место во внутреннем чемпионате той же ассоциации, при условии, что новый клуб соответствует критериям допуска".

После 25 туров Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. На пятом месте в жанный момент располагается Шеффилд Юнайтед, у которого 39 баллов. Рядом находятся Тоттенхэм (37), Эвертон (36), Манчестер Юнайтед (35) и Вулверхэмптон (35).

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