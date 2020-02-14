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Карпаты перейдут в собственность города Львова – официальное заявление клуба

13:33 138 Читати українською
Карпаты перейдут в собственность города Львова – официальное заявление клуба
Карпаты перейдут в собственность Львова / ФК Карпаты

Вчера депутаты Львовского городского совета приняли решение о создании Народной команды Карпаты.

Это означает, что произойдет безвозмездная передача корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола Карпаты" в собственность территориальной общины города Львова. Информацию о переходе Карпат под управление территориальной общины города подтвердил официальный сайт "зелено-белых".

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"Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса", – говорится в заявлении Карпат.

Напомним, что официальным владельцем Карпат является бизнесмен Петр Дыминский, но, по информации СМИ, он уже давно не занимается делами клуба.

Добавим, что сейчас Карпаты ведут борьбу за выживание в УПЛ – львовская команда занимает 12 место в турнирной таблице.

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