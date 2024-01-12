Украина

Шахтер близок к подписанию защитника из Европы, но "горняки" еще не завершили трансфер бразильского легионера. Динамо также до сих пор не завершило анонсированный переход. Киевляне нашли новые варианты усиления на проблемную позицию.

Полесье объявило о разрыв контрактов с двумя игроками. Воспитанник Динамо может оказаться в Серии А. Европейский клуб перевел экс-хавбека сборной Украина в дубль. Лидер Зари удивил выбором новой команды.

Клубы УПЛ создали новый телепул – трое вернулись, один в раздумьях и традиционная оппозиция. Шевченко снова меняет профессию – количество легенд на фото с украинцем зашкаливает.

Евротрансферы

Манчестер Юнайтед официально вернул провального 85-миллионного Санчо в Борусию Д. Тоттенхэм приобрел защитника за 30 миллионов, отказавшись от Забарного. Фенербахче объявил о подписание Бонуччи и уже готовит трансфер хавбека Милана. Бавария официально подтвердила трансфер игрока сборной Англии.

Мир

Барселона вышла в финал Суперкубка Испании, дожав до Осасуну – обладатель трофея определится в Эль Класико. Ювентус разгромил Фрозиноне в 400-м матче Аллегри во главе команды.

Сегодня стартует Кубок Азии: капитан из Ливерпуля ведет фаворитов, Сон под руководством Клинсманна, Манчини с деньгами Саудовской Аравии, кучка любителей России.