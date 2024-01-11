Петрусенко попал в сферу интересов неназванного аутсайдера Серии А, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

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Также за украинцем следят клубы из Украины, Польши, Венгрии и Словакии, но и их названия не раскрываются. Хорватская Истра, за которую выступает Петрусенко, похоже готов продать своего ценнейшего игрока уже этой зимой. Transfermarkt оценивает опорника в 1 млн евро.

Отметим, что Петрусенко является воспитанником Динамо, также играл за Горняк-Спорт и Минай в Украине. Александр поиграл и за рубежом – за венгерский Гонвед и хорватскую Истру.

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