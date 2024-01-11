Бавария в своем твиттере сообщала о подписании Эрика Дайера из Тоттенхэма.

Бавария придумала хитрый контракт для Дайера – трансфер будет бесплатным, но есть нюанс

Фабрицио Романо отмечает, что англичанин стал полноценным игроком мюнхенцев, хотя ранее сообщалось о переходе на правах аренды.

Напомним, Эрик Дайер присоединился к Тоттенхэму в 2014 году, перейдя из Спортинга. Всего за "шпор" защитник сыграл 364 матча во всех турнирах. В его активе 13 голов и 12 результативных передач. Также Дайер провел 49 матчей за сборную Англии, в которых отметился 3 голами.

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