Кубок Азии во второй раз разыгрывают по новому формату с 24 командами. Групповой этап невероятно раздут, уйма проходных матчей. Даже для Евро такое количество участников слишком велико, что говорить об Азии.

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В финальную часть впервые с 1968-го вышел Гонконг, который в рейтинге ФИФА возле Андорры. Это для понимания уровня сборных. Но условная Индонезия (в рейтинге ниже Фарер) дает большую зрительскую аудиторию. Не говоря об Индии. Деньги, деньги, деньги.

Кубок Азии должен состояться в 2023-м, но мы помним, что Катар принимает турниры зимой из-за жары. Хозяева – действующие обладатели трофея. Четыре года назад Катар сенсационно обыграл Японию в финале. Впрочем, после провала на домашнем ЧМ-2022 в эту сборную нет веры.

Взглянем на участников из украинской перспективы. За кого болеть – вопрос открытый. А вот против кого – определить легче. Во-первых, Иран, который открыто помогает оккупантам бомбить наши города. У персов очень возрастная команда, которая за прошлый год выиграла 11 матчей из 13, но против соперников низкого уровня.

В Азии многие закрывают глаза на войну и терпят Россию. Захватчики даже думали перейти в азиатскую конфедерацию. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Ирак и Катар играли товарищеские матчи со сборной противного триколора. И тем самым обрывали изоляцию россиян от цивилизованного мира.

Если перейти с минорных нот на мажорные, то следует признать, что с четвертьфинала на Кубке Азии будут интересны конкурентные матчи. Уже на этой стадии могут встретиться, например, Австралия и Саудовская Аравия. "Соккеруз" не имеют именитых исполнителей, но имеют сбалансированную команду среднего уровня. Большинство игроков выступают в Шотландии и английском Чемпионшипе.

Саудовская сборная сформирована исключительно из представителей внутреннего чемпионата, который за последний год как-никак вырос благодаря подкупленным звездам из Европы. Салем Аль-Давсари забивает за Аль-Хиляль на уровне Бензема (по крайней мере, звучит круто). Не стоит забывать, что на ЧМ-2022 только Саудовская Аравия обыграла чемпионскую Аргентину. А еще звездный тренер. Роберто Манчини бросил Италию ради Саудовской Аравии. Если его интересует что-то, кроме денег, то опыт победы на Евро-2020 может пригодиться.

Главные фавориты турнира – Япония и Южная Корея. Сетка сформирована так, что восточные гранды не сойдутся до финала, если выиграют свои группы. У обеих сборных есть футболисты, которые сейчас собирают комплименты в Европе.

Сон Хын Мин и Хван Хи Чан на двоих забили 22 гола и отдали 8 ассистов в этом сезоне АПЛ. Ким Мин Дже быстро стал лучшим центрбеком Баварии. Ли Кан Ин регулярно играет за ПСЖ. Вопрос только в том, хватит ли умений Юргену Клинсманну поставить качественный футбол. Конец прошлого года был отличным для Южной Кореи: 5 побед с общим счетом 19:0.

Япония имеет еще более грозный потенциал. Такефуса Кубо ярко играет в Примере, Такуми Минамино возрождает карьеру в Монако, капитан Ватару Эндо освоился в Ливерпуле. Традиционно много представителей Бундеслиги, футболисты с опытом игры в Бельгии и Шотландии. Жаль только, что фантастический дриблер Каору Митома и конкурент Зинченко Такехиро Томиясу приехали на Кубок Азии не в полном здравии. Суперкомпьютер Opta дает на победу Японии почти 25%, что очень солидно.