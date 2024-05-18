Три дня назад Аталанта проиграла Ювентусу в финале Кубка Италии, а уже в среду, 22 мая, сыграет в еще одном финале – Лиги Европы против непобедимого Байера. Поединок Серии А против Лечче ("волки" уже выполнили все свои турнирные задачи) должен был стать для Гасперини и Ко своеобразной репетицией перед решающей дуэлью с леверкузенцами. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как победа над середняком позволила бергамаскам стать пятым представителем Италии в Лиге чемпионов.

Наполи сыграл вничью с Фиорентиной в матче с двумя шедеврами со штрафных

Уже на 6-й минуте Пашалич целил в угол, но кипер Лечче потащил удар хорвата. В ответ Пикколи проверил на бдительность Муссо.

В середине тайма Скамакка опасно стрелял над перекладиной, а затем Дзаппакоста пробил впритирку с правой стойкой. Перед самым перерывом Лечче сумел реализовать один из своих немногочисленных моментов, но гол Доргу не засчитали из-за офсайда.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

После отдыха Аталанта вышла вперед: Де Кетеларе получил передачу от Скамакки в центре поля, сумел добраться до вратарской с защитником "на плечах" и прошил голкипера.

Не прошло и 5 минут как бергамаски удвоили свое преимущество – на этот раз отличился уже сам автор ассиста, замкнув навес с углового от Миранчука. Гин за немного мог ставить окончательную точку в матче, но головой направил мяч над перекладиной. В конце встречи Пикколи имел шанс сократить отставание, но попал в штангу.

Победа принесла Аталанте 66 очков и закрепила на пятой строчке – бергамаски стали недосягаемы для Ромы и досрочно вышли в Лигу чемпионов (римляне могут догнать команду Гасперини по очкам, но в Италии все решают очные встречи, в которых сильнее была Аталанта).

"Зараз я не ходжу на Сан-Сіро": інтерв'ю Мальдіні – про звільнення з Мілана, секрет Інтера та найкращі часи в футболі