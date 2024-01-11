Вингер Палмейраса Кевин близок к переходу в Шахтер, но стороны еще в процессе согласования трансфера.

Фабрицио Романо уже сообщил, что Кевин присоединится к Шахтеру, но проект ТаТоТаке уточнил, что трансфер бразильца еще не согласован окончательно.

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Да, переговоры находятся на продвинутой стадии, но стороны так и не пришли к согласию. Ранее сообщалось, что Кевин обойдется Шахтеру в 15 млн евро, а медосмотр запланирован на 13 января.

Напомним, Шахтер и ранее пытался подписать вингера, который также может сыграть на позиции оттянутого форварда, но получил отказ – "зелено-белых" не устроила предложенная "горняками" сумма (10+4 млн евро).

К слову, действующий контракт Кевина с Палмейрасом (бразильцам игрок принадлежит на 70%) рассчитан до конца 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за первую команду 9 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

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