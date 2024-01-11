Двенадцать клубов УПЛ создали новый телепул, сообщает KDK.

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К 9 командам, матчи которых транслировались на MEGOGO (Ворскла, Колос, ЛНЗ, Металлист 1925, Оболонь, Александрия, Полесье, Черноморец и Шахтер) присоединились Рух, Минай и Верес. Кривбасс пока раздумывает, однако не исключает возможности присоединения. Традиционно бойкотируют общую идею Динамо, СК Днепр-1 и Заря. Однако не все так критично – оппозиционеры обещают присоединиться к совместной инициативе со следующего сезона.

Новый телепул из 12-13 клубов стартует уже этой весной – с 1-го тура второй части чемпионата Украины. Матчи будут транслироваться на всех ОТТ-платформах, в кабельных сетях и на YouTube-канале УПЛ ТБ (который принадлежит Руху). Матчи на YouTube можно будет смотреть бесплатно, а на ОТТ-платформах – по подписке. Со следующего сезона – платно, но цена пока неизвестна.

Отмечается, что клубы сейчас ничего не заработают, но при этом перестанут платить за продакшн матчей. Эти расходы берет на себя УПЛ, которая нашла спонсорские средства (вероятно, спонсором будет букмекерская компания VBET) и получила финансовую помощь (скорее всего, из-за рубежа). В планах клубов – со следующего сезона зарабатывать по 50 тысяч евро (при платной подписке), а через сезон – по 100 тысяч евро.

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