Украина, Первая лига, 2-й этап, 9-й тур 9-й тур

Чемпионская группа

Прикарпатье – Виктория – 1:0

Гол: Цюцюра, 87

Карпаты Львов – Левый берег – 3:3

Голы: Невес, 7, 34 (п.), Хаса, 20 – Дедух, 44, Синица, 56, Войцеховский, 59

Агробизнес – Полтава – 3:1

Голы: Ходуля, 20 (аг.), Кузьмин, 25, 35 – Одарюк, 62

Эпицентр – Ингулец – 1:3

Голы: Кравчук, 41 – Малыш, 11, Ситало, 34, 71

Кудровка – ФСК Мариуполь – 1:1

Голы: Мисюра, 90 – Жовтенко, 77

Удаления: Плакса, 75 (ФСК Мариуполь, вторая желтая карточка)

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В первом матче дня Прикарпатье дожало Викторию. Франковцы потеряли шансы побороться за выход в УПЛ через плей-офф, но решили доиграть сезон до конца. Судьбу матча решил единственный гол, забитый за 3 минуты до завершения основного времени. Как следствие, Прикарпатье с 40 очками расположилось на пятой строчке Чемпионской группы.

Карпаты в заочной борьбе с Ингульцом за золото Первой лиги расписали боевую ничью с Левым берегом. Уже к середине тайма "львы" вели с преимуществом в два мяча, а затем Невеш оформил дубль и запахло разгромом. Киевляне успели забить "гол в раздевалку", сохранив интригу на вторую половину встречи. После перерыва Синица и Войцеховский в течение трех минуты перевернули все с ног на голову, украв у Маркевича и Ко, казалось, стопроцентную победу.

Как следствие, Карпаты набрали 65 очков и теперь лишь на 1 пункт опережают Ингулец, который в параллельном матче на выезде одолел Эпицентр.

В еще одной встрече Кудровка на последней минуте спаслась с ФСК Мариуполь. Команды первый тайм провели без голов, а после перерыва Пласка заработал 2 "горчичника" и оставил гостей в меньшинстве. На последней минуте кудровчане все-таки сумели воспользоваться численным большинством и спасли игру, сравнявшись по очкам с Прикарпатьем.

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