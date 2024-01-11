Полесье на своей странице в Facebook сообщило о прекращении соглашений с Владиславом Вакулой и Владиславом Шаповалом.

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Отметим, что Вакула провел первую половину сезона в составе Черноморца, но оказался ненужным как одесситам, так и житомирянам. Владислав присоединился к Полесью летом 2022 года, сыграв за команду в 17 матчах и отметившись голом и ассистом.

Шаповал же стал игроком Полесья летом 2021 года, сыграв за "волков" 40 матчей, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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