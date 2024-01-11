Боруссия официально подтвердила аренду изгнанника Манчестер Юнайтед до 30 июня этого года.

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Летом 2021-го "дьяволы" приобрели Санчо за 85 млн евро именно из Дортмунда. Впрочем, вингер совершенно не оправдал надежд – всего 12 голов и 6 ассистов в 82 матчах. Нынешний сезон стал тотальным фиаско. Англичанин провел на поле всего 72 минуты, устроил публичную конфронтацию с Тен Хагом и оказался вне первой команды МЮ.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо раскрыл условия полугодового пребывания Санчо в Боруссии. Дортмунд заплатил 4 млн евро и возьмет на себя часть зарплаты, но летом не будет иметь права полноценного выкупа. 23-летний новичок получил футболку с номером 10.

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