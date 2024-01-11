Украинский полузащитник Зари Даниил Алефиренко может покинуть луганский клуб уже в ближайшее время, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 23-летний вингер достиг предварительной договоренности о переходе в Колос. Стороны уже согласовали условия личного контракта. Отмечается, что ковалевцы выиграли конкуренцию у Кривбасса, Руха и Александрии, которые также делали конкретные предложения по трансферу футболиста.

К слову, ранее Заря предлагала Даниилу новый контракт (действующий истекает 30 июня 2024 года), однако он не устроил игрока.

Напомним, Алефиренко – воспитанник Металлиста. На взрослом уровне дебютировал за Зарю. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в Черноморце. В текущем первенстве сыграл за луганчан 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Transfermarkt оценивает Даниила в 600 тысяч евро.

Колос ушел на зимнюю паузу на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 21 очко.

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