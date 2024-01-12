Україна

Шахтар близький до підписання захисника з Європи, але "гірники" ще не завершили трансфер бразильського легіонера. Динамо також досі не завершило анонсований перехід. Кияни знайшли нові варіанти підсилення на проблемну позицію.

Полісся оголосило про розрив контрактів з двома гравцями. Вихованець Динамо може опинитись в Серії А. Європейський клуб перевів екс-хавбека збірної України у дубль. Лідер Зорі здивував вибором нової команди.

Клуби УПЛ створили новий телепул – троє повернулось, один в роздумах і традиційна опозиція. Шевченко знову змінює професію – кількість легенд на фото з українцем зашкалює.

Євротрансфери

Манчестер Юнайтед офіційно повернув провального 85-мільйонного Санчо в Борусію Д. Тоттенхем придбав захисника за 30 мільйонів, відмовившись від Забарного. Фенербахче оголосив про підписання Бонуччі і вже готує трансфер хавбека Мілана. Баварія офіційно підтвердила трансфер гравця збірної Англії.

Світ

Барселона вийшла у фінал Суперкубка Іспанії, дотиснувши Осасуну – володар трофею визначиться у Ель Класіко. Ювентус розгромив Фрозіноне в 400-му матчі Аллегрі на чолі команди.

Сьогодні стартує Кубок Азії: капітан з Ліверпуля веде фаворитів, Сон під орудою Клінсманна, Манчіні з грішми Саудівської Аравії, зграйка любителів Росії.