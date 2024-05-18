Главные новости 17 мая: Ювентус уволил Аллегри, признание для Довбика и Безуса, Хави таки уйдет из Барселоны
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 17 мая.
Украина
Судья допустил ошибку в чемпионском Классическом – вердикт Комитета арбитров УАФ.
Черноморец признан критически важным для функционирования экономики – работников забронируют от мобилизации.
Арбитры массово отказывают от назначений на матчи – источник раскрыл фамилии задержанных работниками ТЦК рефери.
Мир
Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии.
Роналду оконфузился дикими фейлами, услышал троллинг и упустил шанс испортить чемпионскую кампанию Неймара и Ко.
Новый тренер Ливерпуля известен – преемник Клоппа подписал контракт и публично заявил о назначении.
Хави не будет тренером Барселоны в следующем сезоне.
Украинцы за рубежом
Довбик попал в команду сезона Ла Лиги – украинец получил космический рейтинг в FC24, но стал одним из худших.
Безус попал в команду года в европейском первенстве – в резерве экс-форвард Динамо.
Мудрик засветился в футболке Барселоны – украинец интригует своим будущим.
Кривцов получает в 16 раз меньше Месси – стали известны зарплаты игроков Интера Майами.