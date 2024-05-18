Украина

Судья допустил ошибку в чемпионском Классическом – вердикт Комитета арбитров УАФ.

Черноморец признан критически важным для функционирования экономики – работников забронируют от мобилизации.

Арбитры массово отказывают от назначений на матчи – источник раскрыл фамилии задержанных работниками ТЦК рефери.

Мир

Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии.

Роналду оконфузился дикими фейлами, услышал троллинг и упустил шанс испортить чемпионскую кампанию Неймара и Ко.

Новый тренер Ливерпуля известен – преемник Клоппа подписал контракт и публично заявил о назначении.

Хави не будет тренером Барселоны в следующем сезоне.

Украинцы за рубежом

Довбик попал в команду сезона Ла Лиги – украинец получил космический рейтинг в FC24, но стал одним из худших.

Безус попал в команду года в европейском первенстве – в резерве экс-форвард Динамо.

Мудрик засветился в футболке Барселоны – украинец интригует своим будущим.

Кривцов получает в 16 раз меньше Месси – стали известны зарплаты игроков Интера Майами.