Наставник ПСЖ Луис Энрике определился с заявкой команды на последний матч этого сезона в чемпионате Франции.

Наставник ПСЖ решил проигнорировать Килиана Мбаппе на матч против Метца, который завершит для парижан сезон в Лиге 1. Интересно, что место в заявке получил младший брат, Итан Мбаппе.

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Отметим, что звездный француз – не единственный лидер парижан, который пропустит игру. Также в заявке отсутствуют Доннарумма, Маркиньос, Дембеле, Витинья.

К слову, ПСЖ уже давно гарантировал себе триумф в Лиге 1 и ждет финал Кубка Франции, который состоится 25 мая, а соперником станет Лион.

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